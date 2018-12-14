南京大屠殺公祭日發文說要「買日貨壓壓驚」 中網友下場慘兮兮...

2018-12-14 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨日舉行南京大屠殺81週年國家公祭儀式，網路上卻有人發文說，「都在默哀，嚇死我了！買點日貨壓壓驚」，言論被截圖流傳後引發撻伐，原PO事後還遭公司解雇。

《BBC中文網》報導，中國微信一個名為「和信貸經理顧XX」的帳號發文說，「都在默哀，嚇死我了！買點日貨壓壓驚」，遭他人批評不尊重罹難者、沒有國家意識，雖然原PO事後趕緊道歉，稱這段話是要諷刺在默哀時還使用日貨或日產汽車者，因沒有解釋清楚引來誤會，自己已深切檢討。

但道歉為時已晚，所屬的和信貸在微博上發表聲明，指該名員工的不良言論純屬個人行為，已經遭到開除，未來也將進一步加強員工思想教育。

中國官方先前通過《南京市國家公祭保障條例》，除了明訂公祭儀式鳴放警報時，市民需就地默哀1分鐘外，還對所謂的「精日份子」（精神上的日本人）祭出罰則，包括不得歪曲、否認南京大屠殺史，以及禁止在國家公祭設施、抗戰遺址和抗戰紀念館等地使用具有日本軍國主義象徵物等。

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