美國去年槍下亡魂近4萬 槍枝暴力、自殺死亡人數創新高

2018-12-14 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國槍枝暴力從未停歇，去年全美即發生多起駭人聽聞的重大槍擊事件，包括賭城拉斯維加斯演唱會槍擊案，造成槍手在內共59人死亡，是美國史上單一槍擊案死傷人數最多。根據最新數據顯示，去年全美槍擊死亡人數近4萬人，創下1979年來最高紀錄，平均每天有109人死於槍口。

《CNN》報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）WONDER數據庫的最新數據顯示，2017年共3萬9773人死於槍下，相比1999年的2萬8874人，多出超過10000人，其中白人就占23927人。

這項數據成為美國從1979年起將槍枝暴力死亡人數納入死亡率統計後的歷史新高。經過年齡調整，2017年，全美每10萬人中就有12人死於槍枝暴力，比1999年的10.3人高出許多。

報導表示，2017年全美發生多起重大槍擊事件，且與槍枝有關的自殺案也達新高，估計有2萬3854名自殺者以槍枝結束生命，較2007年的1萬7352人，多出約6500人。其中槍枝自殺死亡率以白人男性比例最高，每10萬人中即有約14名利用槍枝自殺；槍枝兇殺案死亡率則以黑人居多，每10萬人中有33名黑人死於槍枝謀殺。

報導引述，停止槍枝暴力教育基金會（Educational Fund to Stop Gun Violence）公共衛生研究主任阿爾琴（Adelyn Allchin）透過書面聲明表示，槍枝暴力是需要公共衛生解決方案的流行疾病，必須立即制訂並採取預防措施，例如購買許可政策與極端風險法規等。

主張持有槍枝權利的美國全國步槍協會（NRA）則重申，槍枝管制法並非解方，若想防止更多可怕的暴力行為，領導人必須停止妖魔化協會成員，並找到解決方案以拯救生命。

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