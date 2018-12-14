撤下我國國旗後 美貿易代表署官網改版「各種旗幟都消失了」

2018-12-14 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日有媒體發現美國貿易代表署（USTR）官網改版，其介紹國家與區域的頁面，不再顯示任何國旗圖案；而其介紹亞太經合組織（APEC）的頁面，現在也僅寫「台灣」，而非去年寫的「中華台北（台灣）」。

綜合媒體報導，今年初USTR在官網的「國家與區域」（Countries & Regions）類別中，將我國列在「中國、蒙古與台灣」的分類下，且點開後，只有我國原放國旗或地區旗圖案的格子為白框，剩下文字敘述；如今，USTR官網似乎又改版，不僅介紹各國與美國貿易情況的頁面，已更新為2017年的資料，介紹各國的網頁也都無任何國家或地區的旗幟圖案。

目前尚不知USTR何時更新網站，但今年9月時，仍看到中國、香港等國家與區域的旗幟圖案，唯台灣頁面未顯示中華民國國旗圖案。

此外報導也指出，美國國務院官網去年9月改版後，不見台灣頁面原有的中華民國國旗圖案，今年初，轄下的領事事務局網站介紹台灣的頁面，同樣也移除中華民國國旗圖案，不過該局不久後，也將中國和香港等國家與地區的國旗圖案全部移除。

據悉，國務院在今年8月分別更新介紹中國、台灣等地的頁面；不過，除台灣外，其它國家與地區的旗幟仍在網頁上，並未被移除。

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