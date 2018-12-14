反悔了？英國脫歐死忠人數大降 近半選民支持2次公投

2018-12-14 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國在2016年6月舉行的公投以過半贊成的51.89%得票率，決定離開歐盟，但在過去1年內，英國民眾開始對脫歐談判愈來愈悲觀。最新民調顯示，英國脫歐死忠支持者的數量大幅減少，而且接近過半數的選民支持再次舉行脫歐公投。

《衛報》11日報導，國際戰略諮詢公司「Britain Thinks」的最新民調顯示，對於首相梅伊的脫歐協議，選民們普遍抱持否定態度，且自6月以來，選民對第二次脫歐公投的贊成率略有下降，大多數人對未達成脫歐協議的前景深表擔憂。

這項研究將選民分類為強烈支持脫歐的「死硬派」（diehards）；無論公投時支持脫歐與否，如今都希望順利脫歐的「謹慎樂觀派」（cautious optimists）；主張留歐，但認為公投結果應該得到尊重的「現實派」（accepting pragmatists）；認為英國脫歐完全沒有益處的「超級悲觀派」。

研究發現，「死硬派」的數量已經大幅縮減，從3分之1的數量縮減到4分之1。「超級悲觀派」的人數增加了5%，超過「死硬派」，成為最多人數的類別。研究中的「死硬派」和「謹慎樂觀派」對梅伊的脫歐協議持否定態度，稱其為「氣死人」、「曖昧不明」和「令人沮喪」，總體而言，44%的人同意這筆脫歐協議是「全世界最糟的」。

支持二次脫歐公投的人占49%，略少於7月的53%，但在不同觀點的選民中有著巨大差異，79%的「超級悲觀派」支持二次公投，而「死硬派」則只有18%的人支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/