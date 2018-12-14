美中情局機密檔案曝光！ 曾成功實驗出6隻「遙控狗」

2018-12-14 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕一份60年代美國中央情報局（CIA）的機密檔案曝光，檔案中顯示，中情局曾透過手術將電極植入狗狗腦中，製造出「遙控狗」。

綜合外媒報導，中情局在1963年時將電極植入狗狗的腦中，利用電流剌激來控制狗狗活動，成功製造出6隻「遙控狗」，這項實驗計畫的相關人士數十年來企圖將此事隱藏起來，但由於資訊自由法案，才使這些文件、數據被公開。

《每日郵報》報導，實驗人員會先將一種塑膠頭盔戴到狗狗頭上，再對狗狗進行腦部外科手術，將電極嵌入顱骨中，再利用電流剌激狗狗腦部及四肢活動的部分，有一些經過實驗的狗狗會出現傷口感染等副作用，最後檔案資料顯示，最終有6隻狗狗成為「遙控狗」，能聽從跑、轉、停等指令。

這次曝光的實驗，是中情局在50至70年代最惡名昭彰的計畫「MKUltra」（MKUltra project）其中一部分，有許多殘忍、難以想像的實驗，包括對人類餵食迷幻藥、精神控制、心理折磨及電擊等。

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