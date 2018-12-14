NASA太空船登陸「極樂世界」 空拍畫面今曝光

2018-12-14 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）今天公布太空船洞察號（InSight）登陸火星「極樂世界」的畫面，照片由火星偵察軌道衛星（Mars Reconnaissance Orbiter，MRO）高解析度攝影記錄器拍攝而成，精確計錄洞察號登陸火星的過程。

火星探測器洞察號於11月26日執行登陸火星行動，共費時6分半鐘，最終穿越火星大氣層成功抵達火星表面的「極樂世界」埃律西昂平原（Elysium Planitia）。這雖非NASA首艘太空船登陸火星，不過每次的登陸任務均有一定程度的風險，這次成功登陸也讓團隊相當振奮。

NASA今天公布一系列照片並介紹道，「洞察號」著陸器、隔熱罩與減速降落傘均順利運作，讓這艘火星探測車成功降落在平坦的埃律西昂平原，以良好的開始迎接接下來的探測旅程。

洞察號登陸火星後，先是成功捕捉火星表面的「風聲」並將之回傳，讓地球人首度親耳聽到未經特殊解析、處理的聲響。外媒指出，風聲聽來有如轟轟雷鳴，令人感受到火星上頭的遼闊及嚴峻。倫敦帝國學院（Imperial College London）首席研究員派克（Thomas Pike）則用以下字句形容「聽來既像風中搖曳的旗幟，又有些超脫世俗」。

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