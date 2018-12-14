肥水不落外人田？傳川普女婿成白宮幕僚長熱門人選

2018-12-14 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕白宮幕僚長凱利（John Kelly）將於年底離職，誰是下任白宮幕僚長引起外界關注，美國總統川普昨日表示，新任白宮幕僚長的人選目前多達5人，有消息人士透露，川普考慮的人選還包括自己的女婿、白宮顧問庫許納（Jared Kushner）。

路透報導，有消息人士透露，川普已聽取一些顧問建議他考慮自己的女婿、白宮顧問庫許納擔任白宮幕僚長一職。但另一位匿名消息人士說，庫許納目前不傾向爭取此職位。

消息人士稱，過去幾天「許多人向總統提出建議」，認為庫許納與川普關係密切，而且已經有不少建樹，比如協助進行與墨西哥和加拿大的貿易協議談判，並推動獄政改革法案。

記者詢問庫許納是否是白宮幕僚長的考慮人選，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說：「我不知道他有被列入考慮，但我認為在場所有人都認同，不管總統讓他擔任哪種角色，他都能表現出色。」

一名不願透露姓名的川普密友認為，川普就應該直接任命庫許納擔任白宮幕僚長，「只要說出庫許納的名字，讓他按照自己的想法去做就行了」。據消息人士透露，呼籲川普考慮庫許納的人，包括川普的外部顧問及一些政府官員。

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