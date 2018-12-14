高中問卷票選「最佳OO」 家長氣憤批校方縱容

2018-12-14 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州的諾拉高中（Nowra High School），最近將舉辦10年級學生的頒獎典禮，主辦方事前要求所有同學填寫票選問卷，其中多個獎項充滿爭議，讓許多家長氣炸了，要求學校處理，校方卻表示他們不為這個活動負責，也無權阻止。

英國《每日郵報》報導，為了籌備14日晚間於諾瓦拉高爾夫俱樂部（Nowra Golf Club）的頒獎典禮，諾拉高中的學生主辦方事前郵寄一份線上問卷給10年級學生，要求每人為各獎項提名候選人，並統計得票數最高者，然而其中卻不乏爭議性獎項，包括具性別歧視的「最佳胸部」、「最佳屁股」，具種族歧視的「最佳亞洲人」，以及貶意濃厚的「最佳毒蟲」、「最可能被乾爹包養」和「感覺會最早當爸爸媽媽」等獎項，讓家長氣憤不已。

報導提及，一位學生母親匿名透露，當她向學校投訴時，卻被告知校方無權阻止活動舉行。這名母親擔憂，這項調查如同網路霸凌，可能會導致多莉埃弗雷特（Dolly Everett，澳洲童星，14歲時不堪網路霸凌而自殺身亡）的悲劇再次發生。校長格倫（Glen Kingsley）11日在臉書發文回應，學校已試圖告誡學生，但因校方並非頒獎典禮主辦單位，若同學執意參與提名，學校並不會承擔任何責任或後果。

報導表示，這篇聲明讓家長更加氣憤，紛紛指責學校縱容學生。教育部發言人則表示，對負責組織策畫活動的學生「深感失望」，會持續調查此事件並適當懲罰參與學生。

澳洲諾拉高中日前傳出一份頒獎典禮提名問卷，包含多項爭議獎項，該校校長在臉書發布聲明回應，已試圖阻止學生參與，但校方並不負責後續結果。（圖擷取自臉書Nowra High School）

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