選美勾心鬥角？美國小姐嘲笑亞洲佳麗不會英文 遭網友抨擊

2018-12-14 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕2018年「環球小姐」（Miss Universe）選美大賽幾日前發生一件插曲，Instagram上流傳一段「美國小姐」（Miss USA）和其他兩人一起嘲笑亞洲佳麗不會說英文的影片，引起網友砲轟，批評她們不管外表多漂亮，內心都極為醜陋。

綜合外媒報導，「美國小姐」桑莫斯（Sarah Rose Summers）和「哥倫比亞小姐」維拉瑞亞（Valeria Morales）及「澳洲小姐」法蘭西絲（Francesca Hung，譯音）在維拉瑞亞的Instagram影片中嘲笑「越南小姐」倪函（H'Hen Nie，音譯）及「柬埔寨小姐」希娜特（Rern Sinat）英文不流利、無法溝通。

影片中，桑莫斯先發問「妳們覺得越南小姐怎麼樣？」接著說道：「她長得很可愛，而且假裝聽得懂英語，但如果問她問題，或是跟她交談一陣子後，你就會發現她只會微笑點頭。」更在維拉瑞亞的要求下模仿了倪函的表情。

接著桑莫斯還表示，來自柬埔寨的希娜特，一點英文也不會說，而且沒有人聽得懂她要說什麼，好可憐的柬埔寨小姐，對此法蘭西絲附和回答這種狀況真的會讓人覺得被孤立。

《今日美國》報導，該段影片引起網友砲火不斷，紛紛表示桑莫斯不配當「美國小姐」，「根本種族主義者」、「停止這種歧視」、「歧視別人的女人真的很醜陋」，甚至有網友說：「你無知的行為不會讓你成為環球小姐的。」等大批負評湧入影片的留言回應。

對此13日桑莫斯PO出擁抱各國佳麗的照片回應道：「我們來自不同國家、不同背景，可以相互成長、一起參賽是件開心的事，經過反省後，我為不尊重別人的行為道歉，但我從來沒有想要傷害任何人。」

Credit: @Certified Queen???? #GSBA

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