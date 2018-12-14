港媒：明年元旦 中國將宣布對台新方略

2018-12-14 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕1979年，中國政府發布「告台灣同胞書」，內容強調「堅持一個中國的立場，反對台灣獨立」，並提出結束兩岸軍事對峙、開放「兩岸三通」、擴大兩岸交流等方針，被視為是中國對台政策的重大轉變。有港媒報導，明年元旦正好是「告台灣同胞書」的40週年，中國將會隆重舉行紀念大會，藉機宣示新的對台方略。

香港《明報》報導，習近平就任中國國家主席後，6年來於不同場合提出一系列的對台新主張，19大報告多處涉台，強調「反獨促統」，而明年剛好是「告台灣同胞書」的40週年，在世界格局已經有重大變化的同時，正是北京宣示新的對台政策的最佳時機。

報導稱，「告台灣同胞書」是份量極重的綱領性文件，標誌中國對台方針從「武統」向「和統」的重大轉變，而北京對此文告舉行紀念活動已是慣例，20週年時召開座談會，由時任政協主席李瑞環出席；30週年的座談會更由時任中共中央總書記胡錦濤發表講話，因此，北京勢必將於40週年隆重紀念，鄭重宣示新時期的對台方略。

報導指出，先前中國國台辦發言人馬曉光於例行記者會表示，目前尚無這方面活動的消息，但分析人士表示，這並不意味屆時沒有高規格的紀念。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/