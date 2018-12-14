疑看A片看到太出神 日警讓性侵犯給跑了

2018-12-14 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本有位30歲性侵犯樋田淳也，今年8月12日趁與律師會面空檔，破壞玻璃隔板後逃逸，直到9月29日因竊盜再被繩之以法。而昨（13）日傳出，當時樋田淳也有機會竄逃，是因為看守員警用手機看A片看到太入神所致。

綜合日媒報導，樋田淳也當時自大阪府富田林警局竄逃成功，對日本警方來說是莫大恥辱，因此展開調查，而在10月時，包括巡查部長在內等7名員警，被大阪警方進行減薪6個月的紀律懲處，並指出涉案員警當時違紀把手機帶入戒護區，且利用手機看棒球節目，才導致事件發生，但昨日有警員透露，樋田淳也逃逸的時間點，涉案員警根本正在看A片。

據悉，樋田淳也與當時律師會面時間，約莫落在晚上7時半到8時間，而涉案員警約於晚上9時許開始用手機，且看了約40分鐘的影片，等到他回神，樋田淳也早已逃之夭夭。但警方表示，尚未能證實涉案員警於事發時「正在」看A片。

樋田淳也逃亡期間，偽裝成環島背包客，不僅與民眾合影，甚至還拿「現在騎車環島中」的板子，希望民眾能贊助他，就這樣逍遙法外48天。9月29日，山口縣周南市警方獲報，當地公路休息站商店發生盜竊事件，遂前往查辦，最後成功逮捕樋田淳也。

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