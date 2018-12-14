中華電信日本漫遊疑斷線 網友哀嚎：連訊號都沒有....

2018-12-14 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本「軟銀集團」（Softbank）上週四（6日）突傳出大規模斷線，導致許多民眾受影響。今早有台灣網友在PTT上指出，日本漫遊網路似乎又發生斷線問題，包含在東京、大阪、九州的網友紛回報災情。據了解，許多無法連上網路的民眾，皆是使用中華電信的網路漫遊，中華電信則表示仍在了解情況中。

今天日本當地時間早上7時12分（台灣時間8時12分），有網友在PTT發文指出，Softbank的行動網路再度傳出斷線，無法連上。引起許多也在日本的台灣網友回應，「昨晚還可以，今天早上就不行了」、「在東京 ，目前連訊號也沒有，崩潰中」、「我在九州也是連不上，只能定點wifi超無奈」、「人在沖繩，中華網路全掛，台哥大目前正常」。

有網友指出「中華漫遊服務好像掛了」，也有網友詢問後，表示客服稱「漫遊網路有問題」。此外有網友提供解決方法，除連WIFI外，也能嘗試切換另一間電信業者「docomo」。直到當地中午12時許，都陸續有網友回應無法連上行動網路。據《ETToday》報導，對此中華電信回應，目前仍在了解情況中。

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