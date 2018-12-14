不化妝會被殺？南韓網紅發卸妝影片 竟遭網友威脅「要殺了妳」

2018-12-14 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕韓國Youtuber裴莉娜（Lina Bae，音譯）在網路上發布一部卸妝影片，不但引來許多網友的負面評論，沒想到竟還收到「我要殺了妳」的死亡威脅。

綜合外媒報導，年僅21歲的裴莉娜有著肉肉的身材，在Youtube上常示範如何彩妝，6月份她在平台上傳一部從素顏、化妝到卸妝後的影片，引來近600萬人次的點閱率，裴莉娜表示，她認為南韓女性太多人都被外表束縛著，才會決定上傳卸妝影片。

《BBC中文網》報導，裴莉娜說，在決定發布影片的時候就做好了心裡準備，會有網友給出負評，但沒想到竟有網友留言表示「豬也會化妝」、「我要是長這樣我就自殺」，甚至有網友說：「我會找到你，然後殺了你」，讓裴莉娜相當難過，目前該影片的留言功能已被停用。

據了解，近來南韓女性自覺運動「掙脫馬甲」（Escape the Corset）盛行，日前在各社群網站上常有女性將口紅、粉底液等化妝品毀滅，並拍成影片上傳平台，此風潮更延燒到南韓MBC主播任鉉珠（Hyun-ju Yim，音譯）身上，在播報時摘掉隱眼、換上眼鏡，獲得民眾大力支持。

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