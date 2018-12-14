美、俄匿蹤戰機若空中遭遇 俄專家：Su-57將擊敗F-35

2018-12-14 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕美、俄兩國最先進的匿蹤戰機若在空中遭遇，究竟誰會贏？這是許多軍事迷關注的話題，有俄國軍事專家信心滿滿的表示，若俄國最先進的Su-57遭遇美國的F-35，那麼Su-57會因機動性更強而勝出。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄國軍事專家列昂科夫（Aleksei Leonkov）接受俄國國營電視台「紅星電視台」訪問時表示，俄國的Su-57是「攻擊中的猛獸」，美國的F-35則是「潛行的猛獸」，假設這2架匿蹤戰機在空中遭遇，Su-57會先發現F-35，並率先向其開火。

列昂科夫自信滿滿的表示，俄國的Su-57在技術性能方面優於F-35，是1架「奪取空中優勢和解決特殊任務上，機動性很強的飛機」，因此，Su-57肯定能擊敗F-35。

F-35是美國的第五代戰機，美國軍火商「洛克希德馬丁公司」生產F-35戰機的計畫已經耗資高達1.5兆美元（約新台幣46兆元），成為史上最昂貴的軍武裝備製造計畫；Su-57則是俄國的第五代戰機，由「蘇霍伊航空集團」研發，首批12架Su-57預計於2019年交付給俄國空軍。

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