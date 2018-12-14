與山寨Supreme合作遭中國網友罵翻 三星縮手：重新評估

2018-12-14 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電子大廠三星日前宣布，將在中國市場與知名潮牌Supreme聯名，但後來被抓包與三星合作的Supreme是被視為山寨品牌的「Supreme Italia」。為平息風波，三星宣布將重新評估與「Supreme Italia」的合作計畫。

三星近日在中國發布會上發表新機Galaxy A8s以及與Supreme的聯名計畫，品牌發言人還聲稱將在北京三里屯開設7層的Supreme旗艦店，但會中的諸多細節被網友抓包根本是山寨貨，引發熱烈討論。

正牌Supreme後來在社群網上回應，根本沒有和三星商談合作，亦無在中國展店的打算，直言上述的宣布是「偽造者的公然造假」行為。三星後來也澄清合作的對象是義大利品牌「Supreme Italia」，而非正統的美國Supreme。

對此，三星在微博上宣布，他們正在重新評估與「Supreme Italia」的合作計畫，對於造成不便深表遺憾。

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