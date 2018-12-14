美運鈔車後門大開 駕駛紛搶鈔票釀2起車禍

2018-12-14 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西一輛運鈔車在公路上行駛時後車門故障大開，各式面額的紙鈔在空中亂飛，不少駕駛見錢眼開，竟不顧安全就地停車搶錢，不僅造成至少兩起事故，更令交通堵塞。

綜合外媒報導，事發於紐澤西3號公路東拉塞福（East Rutherford）段，一輛運鈔車後車門發生故障，內存的大量紙鈔隨著車子高速行進而噴灑至道路上，路上的駕駛們眼見白花花的鈔票在身邊飛舞，竟顧不得行車安全，紛紛臨時停車下車搶錢，引發至少兩起事故，場面一度混亂。

目擊完整過程的56歲公車乘客理查德斯（Betsy Richards）表示，從運鈔車中噴出來的鈔票面額不等，有20美元、50美元及100美元的，在公路上四處飛散，「有不少人跳下車撿了目所能及的鈔票後就駕車離去，不過也有人把撿來的現金交給警方」。

東拉塞福警局發言人表示，目前已尋回6000美元（約新台幣18萬5337元），不過還不清楚共有多少錢從運鈔車上遺失，有關人員現正積極比對照片與影片，釐清拾金民眾的身分，當局呼籲撿走紙鈔的民眾應盡速歸還，強調主動歸還者不會被起訴。

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