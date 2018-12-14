貿易戰引發裁員潮 上百家美企考慮撤資中國

2018-12-14 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕為避開美中貿易戰的關稅衝擊，知名美國運動攝影機廠商GoPro本週宣布，計畫在明年夏季前，將大部分銷往美國的產品生產線從中國撤離。有外媒報導，目前在中國經營的430家美國企業，約有3分之1正在考慮將生產線轉移到中國境外，這也顯示有許多外資企業受到美中貿易戰的影響。

自由亞洲電台報導，GoPro將中國生產線撤出，實際上只是許多外資企業受美中貿易戰波及的縮影，據美國商會調查，在中國經營的430家美國公司，約有3分之1考慮是否要將零件或組裝轉移到中國境外，一名在廣東工作的港資電子廠員工就說，因為訂單減少，工人們都很擔心會被公司辭退。

長期關注珠三角地區勞工權益的陳先生表示，受美中貿易戰影響，「人工成本、材料成本和運輸等成本高居不下，企業已經很難再經營下去了」，陳先生說，尤其是出口製造業，已經對明年美國對中國增加關稅做好心理準備，甚至考慮要關閉工廠。

除了中國大城市的就業機會減少，中國的互聯網公司近期也傳出關閉潮，有消息稱，若全中國互聯網公司的平均裁員率是5%，那麼就有10多萬人失業。一名從四川南下廣州的王先生指出，很多企業為了避免被外界關注，會把「裁員」說成「優化」，但本質上就是裁員，王先生感嘆道：「在城市現在越來越不好生活。現在已沒有很多的就業機會」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/