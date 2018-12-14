驚悚！「已厭倦吃人肉了」 南非巫醫提人體手腳向警自首

2018-12-14 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖！南非一名巫醫帶著一包裝有人肉的袋子到警局自首，更表示「我已經厭倦吃人肉了」！

綜合外媒報導，33歲巫醫麥巴查（Nino Mbatha）去年8月到警局交出內裝著人手及人腳的袋子，警員雷恩（Ryan Ntshalintshali）表示，他對整起自首過程感到震驚，他說：「我以為他精神狀況不好，因為他一直在碎念。」隨後警方到他的住處搜索竟發現，真的有更多人體殘肢散落在麥巴查的家中，便將其逮捕。

《太陽報》報導，不僅麥巴查有食人的狀況，麥巴查向警方表示，有另一人涉案，他說 32歲的馬古貝恩（Lungisani Magubane），找他幫忙作法改運，因此他向馬古貝恩建議用女人或是孩童作為祭品，向祖靈獻祭，最後兩人將目標放在24歲的赫拉薇沃（Zanele Hlatshwayo）身上，為了獻祭、改運將而將赫拉薇沃殺害。

麥巴查及馬古貝恩在12日被以犯下謀殺罪判處無期徒刑、終身監禁，法官稱他們犯了「最令人髮指的罪行」，在舉行聽證會時，有不少憤怒的村民聚集在法院外抗議這可怕的謀殺行為。

據了解，南非對於食人肉並無法律嚴禁規範，不過殘害、肢解人體及非法擁有人體組織則屬於刑事犯罪。

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