法國耶誕市集恐攻槍手遭擊斃 伊斯蘭國宣稱犯案

2018-12-14 06:19

〔即時新聞／綜合報導〕法國史特拉斯堡耶誕市集11日晚間發生恐怖攻擊，造成至少3人喪命，另有13人受傷。當地時間13日法國警方出動700人力展開圍捕行動，在與槍手駁火的過程中，約在晚間9時將槍手擊斃，槍手死後伊斯蘭國宣稱其為成員之一。

綜合媒體報導，13日晚間9時左右槍手薛卡特（Cherif Chekatt）遇到搜捕的法國警隊，切卡特向警方開槍，雙方發生駁火，隨後警方將他擊斃，數十輛警車聚集在槍手被擊斃的地點，民眾也在現場警戒線鼓掌大喊：「做得好！」（Bravo!）

29歲的的薛卡特早就名列「安全檔案」，有威脅國家安全之虞；他在法國、德國、瑞士等地因暴力、搶劫等罪先後受審27次。薛卡特被警方公布死亡的消息後，伊斯蘭國透過媒體宣稱其為IS成員。

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