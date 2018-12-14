加拿大前外交官北京遭拘 前大使：中國想施壓

2018-12-14 01:52

〔中央社〕加拿大依美國要求逮捕中國科技巨擘華為公司財務長孟晚舟，不久後一名加拿大人也在中國被捕，這種模式令人感到熟悉。

專家說，10日在北京被捕的前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig），可能成為3國紛爭中的「人質」或「棋子」。

在孟晚舟於溫哥華遭逮捕9天後，康明凱就遭拘押，而孟晚舟在等待引渡聽審的同時，11日獲得保釋。

儘管中、加都未證實這兩起案件有關連，但中國曾警告加拿大，逮捕孟晚舟將會有「嚴重後果」。專家及康明凱的友人表示，這兩案糾纏在一起。

前加拿大駐北京大使趙朴指出，在2014年一起類似案件中，當時加拿大當局逮捕涉及美國境內駭客案的一名中國人後，加拿大基督教援助工作人員凱文和茱麗亞．（Kevin and Julia Garratt）不久後也被捕。

茱麗亞其後獲保釋，並獲准於2016年離開中國，中國以凱文．加拉特從事間諜活動起訴他，但允許他於2016年離開中國，就在中國籍的蘇斌同意前往美國認罪的數個月後。

有關當局尚未明確指出康明凱的犯罪事證，但北京報紙「新京報」報導，康明凱因涉嫌「從事危害中國國家安全的活動」正接受調查。

另外，加拿大表示，第2個加拿大人被中國當局訊問，據環球郵報報導，那個加拿大人是旅居中國的史佩弗（Michael Spavor），他經營與北韓進行教育及體育交流的白頭山文化交流協會（Paektu Cultural Exchange）。

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