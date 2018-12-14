迎接英國王儲夫婦 愛爾蘭城市被爆斥20萬「拋光門把」

2018-12-14 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國王儲查爾斯和妻子卡蜜拉今年6月到愛爾蘭第三大城科克（Cork City）展開一日訪問，科克當局為迎接王室到來，被爆竟然花了6000歐元（約新台幣20萬元）「拋光門把」，讓披露此事的當地議員直呼「瘋了」。

據《CNN》報導，科克市除了花費6000歐元拋光門把，先前還斥資20萬3461歐元（約新台幣713萬元）翻新市政府，其中1.1萬歐元（約新台幣38萬元）用於深度清潔辦公室，超過6000歐元用於更換門廳的燈。

披露這項「瘋狂」支出的是愛爾蘭新芬黨議員古爾德（Thomas Gould），他對英國王儲夫婦到訪沒有意見，但是，當科克有大量民眾無家可歸等問題時，「我無法忍受這種支出」。

科克市議會透過電子郵件向《CNN》發表一份聲明稱，他們請當地一家專業公司對260多件銅製品進行專業修復、拋光和塗漆，錢用於「替門把、鎖孔蓋、黃銅配件、踢板等進行修復、拋光和上漆」。

聲明表示，這些物品在80年前首次投入使用以來，從未進行翻新，已需要進行修補。但也提到，這項計畫是因王室訪問而提出。

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