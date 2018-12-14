華為寄「求情信」給丹麥 以英文繕打挨批「沒誠意」

2018-12-14 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為副董孟晚舟1日在加拿大被捕，目前獲得保釋，但案件仍在審理，全球與華為共同開發5G網路的國家相繼將它拒於門外，丹麥專家也勸政府重新考慮合作案，華為對此寄出求情信函，卻是以英文繕打，被網友酸「毫無誠意」。

華為在本月10日將信件寄給丹麥國會國防委員會，以「你可以信任的華為」做為開頭，內容表明「在最近幾天，華為的貿易地位成為政治擔憂與媒體審查的主角。想向您保證，華為運營遵守其所有適用的法律和法規，包括聯合國，美國和歐盟的出口管制與相關規範」。

信件中繼續提到，「我們與貿易發展局、丹麥當局有長期合作關係，我們確定旗下產品均有經過相關程序，以保證它們遵守規則和標準，不構成資安風險，華為將繼續回答您可能考慮的任何問題。」不過，這封寄給丹麥國會的信件竟以英文書寫，網友抨擊「連別的國家文化都不尊重」、「要把自己玩死了」。

綜合外媒報導，華為有22個5G電信網路的商業合約中，幾乎所有位於非洲大陸主要網路運營商都是客戶，當中還有14個客戶位於歐洲，光在英國，華為就曾表示在過去五年中已投入13億英鎊（約台幣506億元）用於投資和採購，因此目前情勢不利華為在外國的發展。

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