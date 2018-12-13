全球熱播16億次！ 20世紀全球最高串流量歌曲是「它」

2018-12-13 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國搖滾樂樂團「皇后合唱團（Queen）」推出不少膾炙人口的歌曲，在樂壇擁有極高的地位。最近《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）更打破紀錄，成為20世紀全球最高串流量歌曲。

綜合外媒報導，《環球唱片》（Universal Music Group）指出，皇后合唱團1975年推出的《波希米亞狂想曲》最近擊敗「超脫樂團」（Nirvana）的《Smells Like Teen Spirit》、「槍與玫瑰」（Guns N' Roses）的《Sweet Child O' Mine》，成為20世紀全球最高串流量歌曲。《波希米亞狂想曲》至今已在全球各平台創下16億次的串流量。

《環球唱片》執行長葛人傑（Lucian Grainge）說，《波希米亞狂想曲》是音樂史上最偉大的歌曲之一，皇后合唱團也是音樂史上最偉大的樂團之一，他們也很高興這首歌在推出的40年裡，不斷帶給新的粉絲啟發。

皇后合唱團1970年在英國創立，《We Will Rock You》、《Bohemian Rhapsody》《Somebody To Love》等歌曲至今傳唱。他們生涯專輯在英國專輯銷售榜週數是史上最長，總計達1322週（27年），而且唱片銷量約在1.5億至3億張之間。

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