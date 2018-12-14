匈牙利《勞工法》遭批奴隸法 工會宣布罷工 台網友笑而不語

2018-12-14 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕笑著笑著就不會哭了！匈牙利國會日前強勢通過被勞工族群斥為奴隸法的《勞工法修正案》，此次法案最大的爭議是將每年勞工的加班上限，從250小時大幅上修至400小時，而且雇主的加班費最多可以遲3年再給付；這次的《勞工法》修惡被外界視為大幅傾向資方，引爆工會與勞工族群的怒火，修法過關後隔天立刻有2000多名反對者走上布達佩斯街頭示威，工會也宣布將發動罷工。

綜合媒體報導，由匈牙利總理奧爾班‧維克多（Orbán Viktor）所領導的右翼政黨「青年民主主義者聯盟－匈牙利公民聯盟」（Fidesz - Magyar Polgári Szövetség，下簡稱青民盟），在12日於國會以130票支持52票反對1廢票強勢通過「勞工法」修惡；法案內容除了大幅將勞工1年的加班時數從250小時升至400小時，加班費也允許雇主最多可以延遲3年再給付外，另外也允許雇主可以繞過工會和集體談判，直接約談員工討論加班事宜等，修法明顯偏向資方，引起基層勞工反彈。

而早在修法前，就有上萬勞工在8日走上布達佩斯街頭抗議，但是青民盟仍在國會強勢過關；修惡後隔天便引起2000多名示威群眾包圍國會大廈，與上百名維安警察對峙，示威群眾痛批《勞工法》根本是「奴隸法」，大喊「叛徒！」、「奧爾班下地獄！」，工會也非常不滿，並在今天（13日）宣布發動罷工。

不過對比台灣《勞基法》修惡，將每個月加班時數放鬆至54小時，1年即有648小時；即使有「每3個月不得超過138小時」的但書，但每年的合法加班仍達552小時，遠遠超過匈牙利的「奴隸法」；台灣網友紛紛表示「沒競爭力 ，看看台灣」、「鬼島笑而不語」、「每年加班400小時奴隸法，台灣人都笑了」、「台灣，奴得驕傲」

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