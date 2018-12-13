全球最大成人網驚見「央視」帳號！而且還有藍勾勾

2018-12-13 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視進軍色情網站？有網友意外在成人網「Pornhub」發現一個名為「央視A片」（CCTVporn）的帳號，這個帳號不只有經過認證，還有在上傳影片。

最近有網友發現，Pornhub上竟然出現了一個名為「央視A片」（CCTVporn）的帳號，資料顯示使用者為中國北京的29歲男性、興趣是唱黨歌、打飛機，最喜歡的書籍是《他改變了中國》（江澤民傳），喜歡的電視種類是新聞播報。而且帳號的公司資料寫著「China Central Television中國中央電視台」，並附有中國央視官網的網址連結。

值得注意的是，該帳號不只有通過「藍勾勾」認證，最近還開始在成人網上傳影片。該帳號在這個星期內已經上傳了6部影片，影片從央視新聞播報、兩岸議題電視節目到前中共主席江澤民的訪問影片都有。

而且該帳號所貼出影片的標題相當逗趣，一部影片叫作「中國大老江澤民搞翻香港記者」，影片是過去江澤民怒斥香港記者的畫面。另一部影片則叫作「飢渴女子乞求習爸爸的善液」，片中是一位女子在接受記者訪問時不斷稱讚習近平。

許多網友看到該帳號後都笑翻，「思想A片。」、「支那式的A片。」、「中國人的A片就長這樣阿。」、「笑死，中國人看CCTV都高潮了！」

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