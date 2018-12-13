維吾爾人在中國處境危險 德國中止遣返

2018-12-13 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕維吾爾少數民族在中國正面臨危險處境，德國聯邦移民與難民局（BAMF）近日也決定，中止遣返在德國尋求庇護的維吾爾人，先前申請避難被拒的維吾爾人也被獲准留在德國。

《德國之聲》報導，BAMF對此前被拒的維吾爾人避難申請進行重新審核，目前工作已大部分完成，針對每份申請，BAMF都發出了遣返禁令，這項決定是依據德國「居留法」第60條，禁止在避難申請者於原籍國面臨生命、人身安全和人身自由的具體威脅時遣返申請者。

BAMF發言人表示，該機構在「考慮到多方內容」後，修改了針對中國的「原籍國指導方針」。發言人表示，對於每份重審結束的案例，BAMF都發出了遣返禁令，就算沒有獲得在德避難的身分，目前也不會被遣返中國。

報導稱，巴伐利亞電台引述來自BAMF的消息表示，目前仍有38份維吾爾族人的避難申請尚未得到批准或拒絕。

今年4月初，一名到德國申請避難的維吾爾難民，因政府不同部門溝通失誤，在申請避難程序尚未完成的情況下被遣返中國，此後音訊全無，恐已被中國當局羈押。德國在野黨和人權組織痛批這是德國內政醜聞。

維吾爾族人在中國正面臨危險處境，大量新疆維族人被關押在「再教育營」，中國當局則稱這是「職業培訓中心」，旨在保護少數民族的宗教和文化，打擊「極端主義」。

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