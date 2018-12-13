加州野火造成86人死亡、11人失蹤 有保險公司為此賠到破產

2018-12-13 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕肆虐美國加州的野火，終於在11月底平息，截至目前的最新數據，發生在加州的三起野火，共有86人死亡、11人失蹤，燒毀2萬多棟建築物，保險金額保守估計近90億美金（約新台幣277.7億元），甚至有間保險公司因此賠倒。

整體保險金估達277億元

綜合外媒報導，這三起野火共造成86人死亡，其中絕大多數是死於「坎普山火」（Camp fire）中，其中有51人已經確認死者身分，有31具遺體仍有待進一步的調查，原先高達1000多名的失蹤名單，現在僅剩11人仍是失蹤狀態。

加州保險監理官戴夫‧瓊斯（Dave Jones）指出，估計這三場火災造成的財產損失高達90億美金（約新台幣277.7億元），其中有超過70億元由坎普野火造成，並摧毀了1萬8800多棟建築物；而20多億元美金的損失則是由伍爾西野火（Woolsey Fire）與希爾野火（Hill Fire）所造成，並摧毀與破壞1800多座建築物；這些損失都將面對隨之而來的大量保險索賠。

加州保險監理處也表示，另外有間規模不大的保險理賠公司，因為面臨10多億美金（約新台幣30億元）的保險理賠而賠到破產。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/