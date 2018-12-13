中國知名家庭教會創辦人 被控「煽動顛覆國家政權罪」

2018-12-13 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府持續打壓宗教自由，四川當局在12月10日「國際人權日」前夕大肆抓捕位於四川成都的「秋雨聖約教會」信徒，這所中國最知名的家庭教會之一的創辦人兼主任牧師王怡，被控「煽動顛覆國家政權罪」已被刑事拘留。

綜合媒體報導，法學出身的王怡在2004年曾被中國當時以敢言著稱的南方人物周刊評為「最有影響力的公共知識分子」之一。2005年，他創辦「秋雨聖約教會」，至今已有500多名信徒；但隨著當局對宗教管控的加強，王怡和「秋雨」的處境越來越糟，去年甚至被當局以「危害國家安全」為由3度限制他出境。

四川當局在「國際人權日」前夕大抓捕後，經多方消息確認，王怡被警方以「煽動顛覆國家政權罪」刑事拘留；教會長老李英強則被以涉嫌「網絡尋釁滋事」刑拘；教會執事葛迎鋒涉「非法經營」被拘留，他被控出版宗教書籍。

香港《南華早報》指出，週三上午，成都警方來到王怡母親的住所，拿了一張逮捕令要她簽字，上面寫著王怡因涉嫌「煽動顛覆國家政權」被刑拘。她說，自己不明白那是什麼意思，沒有簽字。她還說，她和11歲的孫子目前受到警方的嚴密監控。

王怡被捕後兩天，教友在網路發表他兩個月前預寫的「我的聲明：信仰上的抗命」，顯示他早有被捕的準備。他在聲明中表示，中共政權對教會的逼迫是極其邪惡的犯罪行為，作為基督教會的牧師，他必須對這樣的罪惡發出嚴厲和公開的責備。

聲明強調，無論這個政權對他加以怎樣的罪名，潑以怎樣的髒水，只要這罪名指向他的信仰、寫作、言論和傳教行為，那不過都是魔鬼的謊言和試探。「我將一概予以否認，服刑而不服法，伏法而不認罪」。

目前王怡被禁止與律師和家人會面。如果罪名成立，根據中國法律，他最高可被判處15年刑期。他的妻子目前仍下落不明。

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