東京車站發出「殺人預告」 女性成目標 街頭警戒升高

2018-12-13 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本有網友疑似因厭倦人生，昨（12日）晚於Twitter上發出「殺人預告」，表示將在東京車站附近殺滿10人再自殺，目的為報復社會和女性。警方在接獲通報後已於車站大規模提升警力戒備，並努力追查帳號來源。

綜合日媒報導，日本時間12日晚間9點12分左右，Twitter上出現一個名叫「りゅうた 人口削減計画 最後の仕事」的帳號，推文表示自己的生命將要結束，不過明天到後天之間，將會在東京車站附近殺害10人後再自殺。該名網友表示，「我的目的是要報復社會和女性」、「期待每個人都在血海中大吼大叫」等殘忍預告，其他網友們看到後紛紛通報警察、檢舉該頁面，並轉發媒體消息，呼籲會經過車站的人們務必注意安全。

當地警方自昨晚接獲通報後，已全面對車站附近拉高警戒，過了一晚，截至目前為止都沒有發生任何意外。目前該帳號也已經被凍結，警方正在追查帳號來源。媒體解讀其殺人預告，認為目標為女性的可能性較大，且預告表示「不會指定時間行動」，警戒將至少持續到明日，提醒民眾注意安全。

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