婦人怒批 寶寶沒了臉書仍不斷對她貼出幼兒商品廣告促銷

2018-12-13 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名剛流產的女子寫信給各大社群網站，控訴網站的廣告投放相當沒有人性，她上個月失去寶寶已發文傳達消息，但社群網站仍在她的頁面上出現孕婦及幼兒的相關用品，她憤怒地說：「你的廣告無意中一直提醒我失去了什麼。」

綜合外媒報導，住在華府、剛流產不久的的博羅克爾（Gillian Brockell）近日寫信抗議各大社群網站，包括臉書、推特和Instagram等的演算法在她的傷口上灑鹽，不斷貼出孕婦及幼兒相關產品，勾起她的傷心回憶。

《BBC》報導，博羅克爾表示，上個月在流產過後已在推特上發出一條消息，寫道她的兒子已在子宮內死亡，但各大社群網站仍只記住早期她懷孕的訊息，連流產過後都不斷向她發出孕婦相關產品的促銷廣告，包括嬰兒車、嬰兒服及產後護理產品等。

博羅克爾說：「難道文章中有『心碎』、『有狀況』和『死胎』等關鍵字，還有好友們給的200多個悲傷表情符號還不夠你們辨識嗎？」她表示，想阻止這些廣告繼續投放、更改設定時，等同於再次將傷疤揭開，十分痛苦，希望各大社群網站能改進。

臉書廣告部負責人高德曼（Rob Goldman）對此回信，解釋臉書有關閉廣告的設定，高德曼說：「它仍有地方需要改進，但請諒解我們正在努力」；推特也發表簡短的聲明，表示無法想像經歷這樣的痛苦，公司一直在努力，確保為使用者提供適當的內容。

博羅克爾相當感謝臉書願意出面回應，但表示臉書公司的說法並不理想，希望將心比心，能盡快改善這個狀況。

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