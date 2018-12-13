台灣之光 畫師顏振發手繪Gucci藝術牆再度躍上國際

顏振發所繪製的「GUCCI Art Wall」讓台北成為第6座和GUCCI合作的城市。（圖擷自Gucci臉書）

2018-12-13 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國寶級手繪電影看板畫師顏振發，近日彩繪和Gucci合作的藝術牆「GUCCI Art Wall」再度躍上國際，更將被頒予卓越市民，表彰他推廣藝術的貢獻。

綜合媒體報導，顏振發所繪製的「GUCCI Art Wall」位於台北市永康街，是繼倫敦、紐約、米蘭、香港與上海後第6座和「GUCCI Art Wall」合作的城市，透過顏振發將英國藝術家Alex Merry的作品親繪在街道上。

根據《ELLE》報導，顏振發整個彩繪過程是直接手繪，特別是同心圓的部分，並沒有透過投影的方式，而是靠多年的彩繪經驗，在鷹架上一筆一筆勾勒出圖案來，相當費工，甚至讓原作藝術家Alex Merry在社群媒體上發文讚嘆。

顏振發將獲頒台南卓越市民的榮耀

12日台南市府市政會議更決議通過，要頒予顏振發卓越市民的榮耀，表彰他對推廣藝術所做的貢獻。

顏振發整個彩繪過程並沒有透過投影的方式，而是靠多年彩繪經驗，在鷹架上一筆一筆勾勒出圖案來。（圖擷自@alexmerryart Instagram）

原作藝術家Alex Merry在社群媒體上發文讚嘆。（圖擷自@alexmerryart Instagram）

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