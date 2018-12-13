鬆口2022不連任 梅伊挺過逼宮卻元氣大傷

2018-12-13 14:06

〔中央社〕英國首相梅伊今天挺過黨內不信任投票，再次證明自己躲過政治危機的韌性；但帶領英國脫歐這段路卻已讓她元氣大傷，意識到自己的首相生涯恐時日無多。

被自家保守黨議員逼到牆角的梅伊（Theresa May）今天一反平日冷靜，激動捍衛英國脫離歐洲聯盟（EU）的協議，除警告趕走她只會破壞整個脫歐流程，也表示自己已「毫無保留地」奉獻，只想實踐2016年英國決定脫歐的公投結果，也已「準備好達成這項工作」。

梅伊在不信任投票前對黨內同仁發表談話時，就鬆口表明不會再戰表訂2022年的下次大選，坦承自己首相職務已跛腳。

梅伊這番罕見表態，猶如堅實的盔甲出現裂痕。批評者常抨擊梅伊無視周遭局勢瞬息萬變而一意孤行，支持她的人則讚揚她韌性十足。

雖然今天梅伊熬過逼宮危機，但317名黨內國會議員竟有117人投下不信任票，想必讓她相當難堪，但她最大的考驗還在後頭。

在終於承認脫歐協議遭到排山倒海的反對後，梅伊推遲原訂本週交付國會表決脫歐協議。她允諾會再說服歐盟領袖們讓步，明年1月21日前把案子再帶回給國會表決；但歐盟領袖先前已一再表示，不會再對脫歐協議做出任何讓步。

2016年英國跌破各界眼鏡公投通過脫歐，當時的首相卡麥隆（David Cameron）辭職，加上原想爭取大位的其他保守黨員內鬥或相繼退出，讓梅伊脫穎而出登上首相。

梅伊過去支持英國留歐，但2016年英國公投通過脫歐後，她就強調必須落實投票結果；儘管有人認為脫歐是可怕的錯誤呼籲重新思考，梅伊卻充耳不聞。

她提出多項舉措，力圖壓低脫歐對英國經濟傷害，卻惹來脫歐強硬派的不滿，指責她破壞通盤計畫。

現年62歲的梅伊在2012年一次訪問裡，把自己形容成「自命不凡」的人，指自己的養成教育受新教（Protestant）信仰所影響。她說12歲就立志從政，自己做過最調皮的事，就是跑過一片小麥田。

保守黨內曾有前輩批評梅伊是「出了名的難搞」，但牧師之女出身的梅伊不但欣然接受，還引以為豪。

她生性沈默，和世界領袖與選民關係總是僵硬生疏；也因為她愛老生常談及跳針式的說話風格、對別人的直接提問習慣避重就輕，被媒體取了一個「機器梅伊」（Maybot）的綽號。

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