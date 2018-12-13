怕黃背心延燒？ 西班牙大幅調高最低薪資22％

2018-12-13 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕法國近來爆發「黃背心」示威抗議，迫使總統馬克宏做出讓步，宣布明年1月起調漲最低工資100歐元。鄰近的西班牙也決定，明年起為領取最低薪資的勞工加薪22%，漲幅40年來最大。

綜合外媒報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）當地時間週三宣布，2019年起調漲最低薪資22%，將有數百萬領取最低薪資的勞工從736歐元（約台幣2.6萬）加薪至900歐元（約台幣3.2萬），漲幅是40年來最高，桑傑士強調，「富有國家不能有貧窮勞工」。

這項加薪政策是緊接著在馬克宏宣布調漲最低薪資100歐元2天後而來。報導指出，西班牙最低薪資低於英國、德國和法國，但普遍高於其它歐盟國家，包括葡萄牙、希臘和波蘭等。多數勞工每年可領到14個月薪水，最低年薪約落在1.26萬歐元（約台幣44.8萬）。桑傑士提到，這項政策會在21日的會議上通過，不需要國會同意。

西班牙上一年的調薪幅度僅4%，此次一口氣調漲22%，是自1977年來最大的一次，當年適逢西班牙獨裁者佛朗哥逝世後首次進行大選。

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