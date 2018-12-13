從脫歐公投到不信任投票 英歐分手大事記

2018-12-13 13:37

〔中央社〕英國首相梅伊今天在保守黨國會議員對她提出的不信任投票中，以200票對117票挺過逼宮危機，然而不信任票破百，讓她的勝利相當難堪。以下為英國脫歐時序相關大事紀：

●2016年6月23日：脫歐公投

英國脫歐公投投票率達72.2%，51.9%選民支持脫歐。當時的首相卡麥隆（David Cameron）隔日宣布將遞出辭呈，梅伊（Theresa May）2016年7月13日接替他成為英國首相。

●2016年11月3日：歐盟里斯本條約第50條在高院面臨挑戰

投資經理人米勒（Gina Miller）針對政府採取法律行動後，英國高等法院裁定，梅伊啟動歐盟里斯本條約第50條（Article 50），正式展開脫歐協商前，必須獲得國會下議院表決通過。

●2017年2月1日：國會通過啟動脫歐

國會以498票贊成、114票反對通過法案，授權梅伊展開脫歐程序，梅伊3月29日啟動歐盟里斯本條約第50條。

●2017年3月30日：大廢除法案

政府公布「大廢除法案」（Great Repeal Bill）細節。這項也稱為「退出歐盟法案」（EU Withdrawal Bill）的法案確保英國脫歐後，歐洲法律將不再適用於這個國家。英國脫歐後，國會將決定哪些法律該修改或推翻。

●2017年6月26日：英國與歐盟展開正式談判

英國脫離歐洲聯盟的正式談判起跑。

●2017年12月15日：談判進入第2階段

英國與歐盟就分手費、愛爾蘭邊界和歐盟國家公民權等問題達成協議後，雙方同意進入第2階段協商。

●2018年3月19日：過渡期達協議

英國與歐盟就過渡期結束日期、旅英歐盟公民在英國脫歐前後的地位和漁業政策達成協議。

●2018年7月7日：契克斯提案

梅伊與內閣成員在她位於契克斯（Chequers）的鄉間官邸討論英國脫歐問題與未達協議脫歐的可能性，各方達成契克斯協議，內容包括英國將與歐盟保持密切關係、成立英歐自貿區和共同規範。脫歐大臣戴維斯（David Davis）隨後宣布辭職，抗議梅伊脫歐政策不夠強硬，強生（Boris Johnson）隔天也辭去外交大臣一職。

●2018年7月21日：脫歐白皮書

英國政府公布脫歐白皮書，訂出脫歐後與歐盟未來經濟和安全關係的計畫細節。

●2018年10月22日：梅伊更新脫歐談判進展

梅伊告訴國會脫歐談判進度已達95%，也表示愛爾蘭邊界問題尚未解決，不過雙方已就直布羅陀和英國在賽普勒斯的軍事基地等問題取得共識。

●2018年11月14日：梅伊與歐盟達成脫歐協議草案

梅伊內閣經過5小時激辯，同意支持和歐盟達成的脫歐協議草案。內閣會議結束後，歐盟發布長達585頁的脫歐協議草案全文。11月25日，歐洲聯盟27個成員國領袖在布魯塞爾召開的高峰會上，批准英國脫歐協議。

根據協議，2019年3月正式脫歐後，英歐之間到2020年底前仍會維持一段過渡期。期間英國不再擁有歐盟事務的投票權與影響力，但其他部分仍暫時維持不變，英國仍繼續參與歐盟關稅同盟與單一市場。英國另同意支付約390億英鎊（約新台幣1.56兆元）脫歐分手費，分多年攤還，以及愛爾蘭邊界保障機制。

●2018年12月11日：英國國會就脫歐協議表決

英國國會將表決梅伊與歐盟達成的脫歐協議，協議極可能遭否決。若國會否決脫歐協議，英國恐陷空前政治混亂，包括明年3月脫歐失序，梅伊再面臨黨內逼宮、在野黨發動提前大選甚至二次公投。

●2018年12月12日：不信任投票

梅伊處理脫歐協議引發不滿，執政黨保守黨國會議員對她進行不信任投票。根據開票結果，她獲得200票支持，另有117票反對，挺過逼宮危機。

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