非洲豬瘟肆虐中國 央視：中國人安心吃！

2018-12-13 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟在中國地區越演越烈，若傳進台灣恐毀掉養豬產業，過去21年來，政府為了重新恢復成「口蹄疫非疫區」所做的努力也將毀於一旦。然而中國央視竟然宣稱市面上的豬肉是可安心食用的。

中國央視報導，非洲豬瘟並不會人畜互傳，而且即使大量豬隻被撲殺，對豬價的影響也非常有限。除此之外，央視也拍胸保證，中國的健康生豬在屠宰前均經過官方嚴格檢驗檢疫，市面上不會買到被豬瘟病毒感染的生豬肉。

而中國民生調查局也發文，詢問民眾是否因豬瘟而不吃豬肉，想不到許多中國網友都認為只要把豬肉煮熟，就能安心食用，還有網友表示要多吃熟豬肉，幫助因這波疫情而損失慘重的豬農們。「地溝油都不怕了」。

非洲豬瘟雖然不會傳染給人，但豬隻感染死亡率幾乎百分百，且病毒易傳播、在冷凍豬肉中存活期甚至可長達1千天。

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