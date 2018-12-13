敢擋就制裁！衝著中國官員來 美國會通過《西藏旅行對等法》

2018-12-13 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕為推動國與國間的平等交流，美國會起草《西藏旅行對等法》，繼9月在眾議院通過後，當地時間11日亦在參議院過關，只待美國總統川普簽署即可成為法律。

《西藏旅行對等法》由麻薩諸塞州共和黨參議員麥高文（James P. Mcgovern）在今年4月提出。有鑑於中國公民能在美國各地自由行動，中國官方卻百般阻撓美國公民訪問西藏，基於國與國間應向彼此公民提供平等權利的外交原則，《西藏旅行對等法》將用以反制拒絕美國人進入西藏的中國官員，讓他們無法獲得美國簽證。

美國議員曾提到，不僅多數美國官員吃閉門羹，很多外國記者與旅客也經常不得其門而入。美國務院指出，，美國政府於2011年5月至2015年7月間提出的39項出訪西藏要求，獲得批准的只有4項。

《美國之音》報導，《西藏旅行對等法》由川普簽署成法後，國務卿將在90天內評估美國公民赴西藏的情況，並向國會提交報告，點名究竟是哪些中國官員禁止美國人進入西藏，並依此法對其實施制裁。美國國務院負責東亞及太平洋事務的代理亞太副助卿石露蕊（Laura Stone）先前表示，一旦該法案成為法律，國務院必定落實執行。

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