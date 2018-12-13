正妹睡豬圈年收破百萬 人工呼吸救活400多頭小豬

2018-12-13 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名27歲的年輕女子肖芳家勇敢接下父親傳承的家業，經營湖南一間養豬場，為了照顧好小豬，竟搬到豬窩裡面跟小豬一起生活，甚至不惜為了救活小豬還嘴對嘴幫牠們人工呼吸，更因此救活400多頭小豬。

綜合外媒報導，肖芳家原本在做煤炭生意，但由於景氣不佳，父親轉行經營養豬場，也讓肖芳自2012年接手家業後也踏入養豬的行列，起初常受到外人投以異樣眼光，造成她心裡一直很自卑，但爾後她將養豬場經營得有聲有色，更達到年收入近百萬人民幣（約台幣455萬元）的好成績。

《澎湃新聞》報導，肖芳照顧養豬場的小豬相當細心，為了將小豬養得特別好，肖芳鑽研各種專業知識，包括採精、配種、配藥、打針、輸液、閹豬、接生、掏豬等專業技能，她更堅持親自打掃小豬的生活環境，在每年冬天都會搬進豬圈和小豬一起生活3個月，直到天氣變暖才從豬圈裡搬出來。

目前豬圈裡約有400多頭豬，每月都有70多頭母豬會產小豬，為了讓小豬順利生產，肖芳常常熬夜，時時刻刻守著母豬及剛出生的小豬，生怕剛出生的小豬會被媽媽壓死，有些母豬骨盆小，經人工助產出生的小豬有時會發生「假性窒息」的狀況，肖芳便嘴對嘴進行人工呼吸，救活了約400頭的小豬。

現如今肖芳年收入已達到數百萬，只希望能遇到一個真心喜歡的人，能支持她的事業並陪著她一起走下去的對象。

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