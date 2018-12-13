Google熱搜關鍵字出爐！「世足賽」居首、宮廷劇超夯

2018-12-13 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕知名搜尋引擎Google昨日公布2018全球及各地的熱門關鍵字排行榜，全球及台灣的關鍵字熱搜榜中第一名皆是「世足賽」，而台灣常用的關鍵字搜尋更包含「延禧攻略」及「公投」等。

綜合外媒報導，台灣的關鍵字熱搜榜第1名為「世足賽」，其他9項關鍵字熱搜分別為「延禧攻略」、「地震」、「運彩」、「中選會」、「如懿傳」、「公投」、「韓國瑜」、「愛爾達」及「開票」，與世界球賽、知名影劇及日前的選舉相關，相當貼近民眾生活。

全球熱搜排行榜中「世足賽」佔得第一，其他依序為瑞典知名電音製作人艾維奇（Avicii）、饒舌歌手麥克（Mac Miller）、漫威之父史丹李（Stan Lee）、電影黑豹、英國王妃梅根（Meghan Markle）、美國名廚安東尼波登（Anthony Bourdain）、美國饒舌歌手賈西（XXXTentacion）、物理學大師霍金（Stephen Hawking）、美國時尚設計師凱特（Kate Spade），排行榜中有7名已過世，其中更有3位名人，艾維奇、安東尼波登及凱特是自殺死亡。

2018年Google的關鍵字搜尋流量計算範圍為2017年12月至2018年12月，關鍵字熱搜榜的確反映出大眾所關心的時事，名列榜首的無庸置疑是世界最關注的國際賽事之一「世足賽」，而電影黑豹是唯一上榜的影劇，多位名人逝世，熱搜榜數據也透露出現代人自殺問題嚴重。

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