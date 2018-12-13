驚險！不信任案投票 梅伊挺過逼宮危機

2018-12-13 06:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）處理脫歐協議引發不滿，面臨逼宮危機，執政黨保守黨國會議員今日對她進行不信任投票，而開票結果出爐後，梅伊獲得200票支持，另有117票反對，成功挺過逼宮危機。

此次不信任投票，是梅伊領導的英國脫歐進程在本週遭遇的一次重大挫折。保守黨1922委員會（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）當地時間12日宣布，已取得啟動不信任投票所需的48名國會議員支持信函，並在12日晚間6點到8點（台灣時間13日清晨2點至4點）啟動投票，隨後立即計票並宣布結果。

由於1922委員會讓2名被停職的議員復職，因此此次投票共有317名保守黨國會議員投票，若梅伊要保住黨魁大位，必須取得過半數的159席支持。結果出爐後，信任梅伊的票數為200票，不信任票則為117票，成功挺過逼宮危機

而據英國保守黨章程，梅伊挺過這次投票後，保守黨議員在1年內不能再發動不信任投票。

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