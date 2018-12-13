200票支持117票反對 英相梅伊挺過逼宮危機

2018-12-13 05:28

〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）處理脫歐協議引發不滿，執政黨保守黨國會議員今天對她進行不信任投票。開票結果晚間出爐，她獲得200票支持，另有117票反對，挺過逼宮危機。

保守黨1922委員會（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）今天上午宣布，已取得啟動不信任投票所需的48名國會議員支持信函。投票在晚間6時到8時（台灣時間13日清晨2時至4時）舉行，隨後立即計票並宣布結果。

1922委員會讓2名被停職的議員復職，因此今晚共有317名保守黨國會議員投票，梅伊要保住黨魁職位，必須取得過半數的159席支持。

2名被復職的議員分別是涉及性侵指控的埃爾菲克（Charlie Elphicke），以及傳送不雅簡訊給女性的葛瑞菲斯（Andrew Griffiths）。

布雷迪於晚間9時在國會公布計票結果，宣布梅伊挺過不信任投票後，現場響起一片掌聲。

布雷迪指出，表示信任梅伊的票數為200票，不信任票則為117票。

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