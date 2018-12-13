違反競選財務法和對國會說謊 川普前律師遭判刑

2018-12-13 04:12

〔中央社〕美國總統川普的前私人律師柯恩，因在2016年總統大選選戰中協助川普支付封口費給兩名女子，並在國會調查川普集團擬於莫斯科興建大樓計畫時說謊，今天共被判處3年刑期。

路透社報導，美國曼哈頓（Manhattan）地方法院法官鮑利（William Pauley）指出，柯恩（Michael Cohen）協助支付封口費，違反競選財務法，應判處36個月徒刑，另外對國會做不實陳述，判刑2個月，兩刑將同時執行。

鮑利裁決，柯恩於明年3月6日自行報到服刑。

柯恩8月針對違反競選財務法指控認罪，11月承認對國會做不實陳述。柯恩除了入獄服刑，還須被沒收50萬美元，以及返還違反競選財務法的將近140萬美元款項。

相較於聯邦量刑準則所建議的4到5年，鮑利判處柯恩36個月刑期，已是從寬量刑，但仍足以凸顯柯恩所犯罪行的嚴重性。

紐約聯邦檢察官指控，柯恩在2016年11月總統大選前不久，支付本名柯立福（Stephanie Clifford）的成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）13萬美元，並協助安排付款15萬美元給前花花公子女郎麥道高（Karen McDougal），換取兩人對她們過去和川普的關係保密。川普否認和兩女有婚外情。

柯恩另因特別檢察官穆勒（Robert Mueller）提出的對國會撒謊指控被判刑。穆勒目前正在調查俄羅斯在美國2016年總統大選中所扮演的角色，以及川普選戰陣營是否可能和莫斯科串通。

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