英國首相面對不信任投票 近40年來首次

2018-12-13 00:15

〔中央社〕英國首相梅伊將在今晚迎來保守黨內發動的不信任投票，這是從1979年工黨籍首相賈拉漢以來，再度有首相面對不信任投票，而前國防大臣諾特（John Nott）說，現在的混亂情勢比當年更糟。

1978年到1979年，英國爆發「不滿的冬天」，經濟蕭條、工會大罷工、社會面臨高失業率，加上執政黨工黨在下議院的議員席次過少，賈拉漢（James Callaghan）必須和許多小黨聯手，也被迫舉行蘇格蘭權力下放公投，卻遭到挫敗，都使工黨聲勢大挫。

最後，國會在1979年3月28日以311票對310票，1票之差通過對賈拉漢的不信任動議，佘契爾夫人（Margaret Thatcher）領導的保守黨在接下來的大選中贏得勝利，開啟了鐵娘子佘契爾夫人的執政時代。

英國史上第一位女首相因為不信任投票而上台，但史上第二位女首相梅伊（Theresa May）卻可能因為不信任投票而下台。

1980年代擔任佘契爾夫人任內國防大臣的諾特接受「天空新聞網」訪問表示：「那時候情況也很糟，但沒有像現在這麼糟。」不過，諾特也表示，雖然梅伊失去許多黨內同志的支持，但他認為梅伊可以挺過這次不信任投票，而「那會解決一切問題」。

然而，也有媒體分析，保守黨素來喜愛挑戰黨內領導人，而從之前兩次結果來看，情勢都不太妙。

佘契爾夫人曾經碰到與梅伊類似情況，她在1990年遭到黨內同志赫索泰（Michael Heseltine）挑戰黨魁和首相地位，並在第一輪投票中沒辦法取得大幅優勢，雖然可以進入第二輪投票，但佘契爾夫人最後請辭。

2003年，當時在野的保守黨透過發動不信任投票，撤換黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）。但當時保守黨下議院議員只有166席，因此只需要15%，也就是25封不信任函就可以發動投票，相較下，梅伊的門檻是48封不信任函。

有媒體分析，如果梅伊在315席保守黨議員的票中，拿到了超過100票的反對票，即使她獲得多數支持，也會大大重傷，更可能引咎辭職；然而，也有保守黨議員力挺梅伊不論如何都要留任。

保守黨議員巴德諾赫（Kemi Badenoch）表示，即使只勝出1票，勝利就是勝利。她表示：「現在是提出（不信任投票）的爛時機，我們需要專注達成（脫歐）協議。」

梅伊如果挺過這次不信任投票，保守黨在一年內無法發動第2次不信任投票；然而，這不代表梅伊就可以高枕無憂。

不信任投票共分兩種，一種是針對黨內領導人的不信任投票，也就是梅伊目前面對的，另一種則是國會發動的不信任投票。梅伊還是有可能面對國會的不信任投票，主要在野黨工黨已經表示，在有勝算的情況下，工黨將對梅伊政府提出不信任案。（編輯：劉學源）

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