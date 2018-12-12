中媒批孟晚舟上銬「踐踏人權」 維權律師怒揭中國抓人暴行

2018-12-12 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為財務長孟晚舟日前在加拿大被捕，中國《環球時報》社評不滿孟晚舟遭拘留時被上手銬、腳鐐，怒批加拿大當局「粗暴且有辱人格的對待」。對此，中國維權律師王宇於Twitter上砲轟說，自己被中國公安局逮捕時，甚至5天5夜不能睡覺，兒子沒有犯法也被戴手銬腳鐐，「這又算什麼！」

《環球時報》8日發表社評，痛罵加拿大「為虎作倀」，唯美國馬首是瞻，更指當局拘留孟晚舟時，從機場扣人帶到拘留所、醫院、法庭及矯正中心的路上，都給她戴上了手銬，後兩段路程還上腳鐐，批評直接將孟晚舟當成重刑犯對待，更是「對其基本人權的踐踏和對其人格的侮辱。」

自稱「709大抓捕案」第一個被抓的維權律師王宇看到社評後，於Twitter推文怒揭她一家人遭受，中國公安局突然逮捕時的過程，「抓捕我時，給我戴背銬，帶黑頭套；關押我時，連續7天7夜，每天24小時戴極重的手銬腳鐐，無論吃飯上廁所都戴著；連續5天5夜不讓睡覺。這算什麼！」、「抓捕我兒子，一個無任何違法行為的孩子，給孩子戴手銬腳鐐，這又算什麼！」

「709大抓捕」事件發生於2015年7月9日，中國公安局在多達23個省分，以大規模逮捕、傳喚、刑事拘留等上百位維權人士、律師及其家屬。王宇與丈夫包龍軍律師、16歲兒子陸續失蹤，當局認為王宇涉嫌「煽動顛覆國家政權」，最後並未判刑。

王宇律師Twitter全文

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