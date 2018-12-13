英執政黨內逼宮 BBC：174票支持梅伊可望過關

2018-12-13 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）面臨同黨逼宮，保守黨將在台灣時間13日凌晨2至4時進行不信任動議表決，但據《BBC》指出，有174名保守黨議員支持梅伊繼續擔任黨魁和首相，英鎊應聲上漲。

《BBC》報導，英國保守黨不滿梅伊與歐盟達成的脫歐協議，12日向保守黨下議院的「1922委員會」遞交信函人數已經達標，即有15%、超過48名保守黨員遞交信函，確定啟動不信任動議，目前保守黨在國會共有315席，若有過半數、158人投下贊成票，梅伊將失去黨魁及首相大位。

但大部分的保守黨議員已公開表示支持梅伊留任，梅伊內閣的每一位成員都表明反對不信任案，外相杭特（Jeremy Hunt）表示，梅伊是「確保我們確實會在明年3月29日脫歐的最佳人選」。

據《BBC》調查，目前已有174名保守黨議員公開表示將投票支持梅伊繼續擔任黨魁和首相，另有34人公開反對。如果梅伊最後能取得過半的158票支持，那麼未來一年，保守黨內都不能再發起不信任投票逼宮。

《法新社》指出，在《BBC》報導稱大多數保守黨議員會在不信任投票中支持梅伊後，英鎊應聲上漲，倫敦時間下午1時30分，英鎊兌美元上漲至1.2579美元，英鎊兌歐元回升至90.18便士。

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