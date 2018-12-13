法國耶誕市集恐攻2死1腦死12傷 警方追緝29歲槍手

2018-12-13 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕法國史特拉斯堡（Strasbourg）在當地時間12月11日晚間，在當地克萊貝爾廣場（Place Kléber）舉辦耶誕市集時，發生槍手持槍攻擊人群，釀成多人死傷的慘案；目前官方已將先前的3死下修至2死，而原先誤傳的死亡的1人正確來說是「腦死」，目前法國警方已經鎖定一名29歲嫌犯，將他的父母與2名兄弟拘捕調查。

綜合外媒報導，這起慘案共造成2人死亡、1人腦死，12名傷者，其中6名傷勢嚴重；警方已經鎖定這名29歲男子謝里夫．雪卡特（Chérif Chekatt），警方調查指出，他過去在瑞士、德國與法國犯下多起案件，共被定罪27次，在監獄服刑相當長的時間，並在監獄裡遭「激進化」。

雪卡特早已在警方的反恐名單裡；事發當天稍早，警方原本要對突擊逮人，卻在他家撲了個空，不過搜到1顆手榴彈、1把步槍跟4把刀。負責反恐的巴黎檢察官萊米．海茨（Rémy Heitz）指出，有證人指稱，在事發現場有聽到恐怖份子開槍時大喊「真主至大（Allahu Akbar）」

目前這名嫌犯仍在逃，法國警方已動員350多名軍警追捕，其中有100名人員負責對可能發生恐怖攻擊的地區進行維安；而德國警方也不敢掉以輕心，已派遣軍警控制法德邊境，阻止兇嫌竄逃至德國。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/