2018全球最賺作家出爐！他擠下哈利波特作者搶占第一

2018-12-13 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國《富比世》（Forbes）雜誌12日發表2018年全球收入最高的作家榜，2017年以《哈利波特》系列作者JK羅琳的年收入5400萬美元（約新台幣16億元），不過今年的冠軍寶座讓給了帕特森（James Patterson）。

綜合外媒報導，《富比世》雜誌計算全球作家自2017年6月至2018年6月的的收入，《炮火與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）的作者帕特森，收入高達8600萬美元（約新台幣26億元），擠下去年的冠軍JK羅琳，她位居第2；第3名則是以恐怖小說著稱的史蒂芬．金（Stephen Edwin King）。

另外，這已是帕特森第10次上榜。《炮火與怒火》推出前，美國總統川普不但嘲笑帕特森、在推特上攻擊出版商亨利．霍爾特出版公司（Henry Holt & Company），說此書「極其無聊」，還威脅要以法律手段阻止此書出版。但出版商不予以理會，反而利用川普的免費宣傳，開賣後的前3個月，精裝書、電子書和音檔就銷售破170萬本，而過去1年內也賣出101萬本精裝書。

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