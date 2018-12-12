印度猴群搶手機還闖政府撕公文 驅猴只能治標 籲民眾勿餵食

2018-12-12 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕印度新德里的恆河猴估計達4000多隻，馬路和大樓牆上時常見到成群結隊的猴群，除了搶手機、食物、破壞電線杆，還會入侵中央機關大樓撕毀公文和文件。政府僱人模仿恆河猴害怕的聲音，達到驅趕效果，但非長久之計；動保團體則呼籲民眾不要亂丟垃圾、餵食野猴，避免營造引誘獼猴前來的環境。

印度內政部職員莎瑪（Ragini Sharma）表示，猴子們會趁人行走時拿走食物，有時候甚至爬進窗戶，撕毀文件和檔案。

當地政府聘請40位卡蘭德族人擔任「驅猴人」，他們過去以捕捉和訓練猴子跳舞為生，懂得模仿長尾猴生氣或召集同伴時發出的叫聲，來嚇跑恆河猴。

但這方法治標不治本，猴群還是會回來。動保團體「野生SOS」共同創辦人沙亞納拉嚴（kartik satyanarayan）表示，民眾不要餵食猴子和亂丟垃圾，若讓猴子有垃圾和食物可以撿，「就會對牠們傳達錯誤訊息，牠們會覺得遊客身上（和這個地方）有東西可以吃。」

印度的靈長類動物數量不斷攀升，不只一次鬧出人命。2007年，德里副市長被猴子推下陽台，不幸過世；今年11月，一名剛出世12天的男嬰也活活被猴子咬死。

印度教徒把獼猴視為猴神化身，不得撲殺，因此大樓員工們只能自備石頭或棒棍防身，政府則宣導民眾不要和猴子們有眼神接觸，也千萬別在母猴和幼猴之間穿越。

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