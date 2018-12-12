人不如狗！女花千元帶狗美容 反罵男友花135元剪髮「太貴」

2018-12-12 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國一對年輕情侶養了狗之後，女方愛狗成癡，平時願意花400元人民幣（約新台幣1786元）帶狗去做美容，但卻連男友要花30元人民幣（約新台幣135元）剪頭髮都嫌貴而拒絕，雙方經強烈爭吵後協議分手。荒謬的金錢觀讓許多網友直呼「好慘，男生好可憐」。

《澎湃新聞》報導，26歲的劉霖交了年紀小他8歲以上的女友趙蘭後，所賺到錢都交給趙女保管，並過著安逸的生活。不料之後2人養了一隻狗，趙女態度就180度大轉變，開始將2人大部分的錢都花在狗身上，而對於劉男則越來越小氣；平時趙女還會用心弄不同菜色給狗吃，但私底下他們2人卻常常吃泡麵過日子。

有次，劉男跟趙女討30塊人民幣讓他去剪頭髮，趙女卻以「太貴」的理由拒絕，並轉身帶著狗去寵物店消費了400多塊人民幣，令劉男忍無可忍，雙方大吵了一架，最後協議分手。

許多網友看完後都認為誇張，紛紛留言「標準人不如狗...」、「我家狗從不美容也過得很好」、「剪頭髮而已，又不是染燙要好幾千」、「男生好可憐QQ」、「他們太年輕了根本沒金錢觀」、「這男會跟她在一起也有問題」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/