打「王者榮耀」排位頻遇豬隊友 他竟玩到爆氣送醫

2018-12-12 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男大生日前迷上多人線上戰鬥擂台遊戲（MOBA）「王者榮耀」，在進行遊戲內的排位系統時，屢屢遇上豬隊友，害他連輸好幾場遊戲，沒想到竟因為這樣爆氣，一時情緒激動，呼吸困難，嚇得室友趕緊叫救護車送醫，幸無大礙。

根據中國媒體報導，江蘇常州這名男大生本月2日被緊急送醫，據悉，到院時呼吸急促，四肢僵硬動彈不得，意識也有些模糊。原來這名男大生在宿舍玩遊戲「王者榮耀」時，排位場屢屢遇上豬隊友，讓他越玩越生氣，看著辛苦打上去的排位成績一直掉，他竟「氣急攻心」，變成這副模樣，室友看了趕緊叫救護車將他送到醫院。

經過醫生診斷，男大生是「過度換氣症候群」，原因是恐懼不安、精神緊張或者過度疲勞等因素引起，通常患者會感到胸口有塊大石壓著般悶痛，全身會僵硬麻木、肌肉陷入抽蓄、痙攣等等，有時還會引發「驚厥」，嚴重的話還可能會危及生命。

還好經過醫護人員處理，並交導男大生將呼吸調勻，男大生的症狀才趨緩。男大生坦承過去也有類似經驗，但從來沒有這麼嚴重過。不少網友聽聞後，紛紛直呼「以後打遊戲真的不敢亂爆氣了！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/