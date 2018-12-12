葉門內戰和談 傳將交換1.6萬名戰俘

2018-12-12 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國出面調停葉門內戰的交戰兩方，日前有消息傳出，雙方決定在明年初交換戰俘，涉及的戰俘人數高達1萬6千人。

葉門內戰源自於2014年9月，什葉派叛軍「胡塞組織」（Houthis）在伊朗撐腰下發動政變，遜尼派的葉門總統哈迪（Hadi）則逃亡至沙烏地阿拉伯請求援助；2015年3月，哈迪雖然成功回到葉門，卻只能控制南方的國土。多年內戰導致迄今有至少17萬無辜葉門民眾喪生、1400萬葉門人面臨嚴重大饑荒。過去聯合國也多次主持葉門和談，但都無疾而終。

綜合媒體報導，葉門和談本月6日在瑞典舉行，在聯合國和平特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）居中斡旋下，一位不願具名的葉門官員透露，戰俘交換是此次和談的首要重點，政府方談判代表札比爾（AskarZaeel）11日表示，叛軍列出了願意釋放的7687人，政府方提交的名單則是8576人，葉門政府與胡塞組織可望在明年1月底前完成交換。

另外，聯合國官員預計和談將進行一週，但談判天數還是要視具體的討論情況而定。

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